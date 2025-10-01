"Спартак" обыграл "Пари НН" и обеспечил выход в плей-офф Кубка России

Победу красно-белым в добавленное время принес Жедсон

Полузащитник "Спартака" Жедсон © Сергей Савостьянов/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу и обеспечил себе выход в плей-офф. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на "Совкомбанк-Арене".

В составе москвичей голы забили Ливай Гарсия (17-я минута, с пенальти) и Жедсон (90+2), у "Пари НН" отличился Хуан Боселли (28). В составе хозяев на 83-й минуте был удален Свен Карич.

"Пари НН" впервые в текущем сезоне провел матч на стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за ремонта на "Совкомбанк-Арене" клуб проводил первые домашние игры сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном.

"Спартак" в пятом матче подряд и в третий в нынешнем сезоне обыграл "Пари НН".

"Спартак" набрал 10 очков и занимает 2-е место в группе C. "Пари НН" с 3 очками располагается на 3-й строчке. 21 октября в матче шестого тура "Спартак" на выезде сыграет против махачкалинского "Динамо", на следующий день "Пари НН" сыграет в гостях с "Ростовом".