Состоялось заседание попечительского совета Российского спортивного фонда

Совет утвердил ключевые документы, определяющие деятельность фонда, приняты положения о порядке работы совета, правления и генерального директора

Здание Министерства спорта России © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первое заседание попечительского совета Российского спортивного фонда прошло в здании Министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Фонд создан по инициативе главы государства Владимира Владимировича Путина, это новый инструмент поддержки спорта. Уже в конце этого года на счетах фонда, согласно плановым показателям, будет находиться до 18 млрд рублей. Наша первоочередная задача - запустить его работу так, чтобы он был максимально эффективным и каждый рубль пошел на пользу", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Попечительский совет утвердил ключевые документы, определяющие деятельность фонда, приняты положения о порядке работы совета, правления и генерального директора, согласованы организационная структура и штатное расписание. Члены правления договорились до конца 2025 года провести отдельное заседание по рассмотрению заявок в рамках переходного периода работы фонда до конца 2025 года.

В состав попечительского совета, помимо Дегтярева и гендиректора фонда Антона Егорькова, вошли вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сенатор Сергей Карякин, депутаты Госдумы Игорь Ананских, Борис Иванюженков и Амир Хамитов, представитель аппарата правительства Наталья Паршикова, а также почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

О фонде

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минспорта РФ, Российский спортивный фонд - это новый механизм поддержки спорта на конкурсной основе, его финансирование будет обеспечиваться за счет целевых отчислений от выручки букмекеров на ставках на иностранные спортивные события. Фонд будет аккумулировать порядка 85% этих средств и распределять их в качестве финансовой поддержки проектов в сфере детско-юношеского, массового и адаптивного спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Основными получателями средств станут спортшколы, центры спортивной подготовки, училища олимпийского резерва, федерации по видам спорта и другие физкультурно-спортивные организации.

Программа фонда, рассчитанная на четырехлетний срок, будет согласовываться с правительством РФ. Органами управления фонда определены наблюдательный совет, а также правление и генеральный директор, который будет назначаться Минспортом РФ сроком до 5 лет.