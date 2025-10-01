Артемьев высказался за проведение шахматных турниров по нокаут-системе

По мнению шахматиста, такой формат зрелищнее для телевидения и интереснее для молодого поколения

Владислав Артемьев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 1 октября. Все значимые турниры Международной шахматной федерации (FIDE) должны проходить по нокаут-системе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский гроссмейстер Владислав Артемьев.

"С этим проще было бы выходить на телевидение, делать трансляции. Потому что во многих видах спорта есть результат здесь и сейчас. Начинается футбольный матч, и все знают, что через полтора часа будет результат. В круговом турнире непонятно, что будет через 10 дней. Как правило, большинство болельщиков смотрят только два последних тура", - сказал Артемьев.

Также шахматист добавил, что нокаут-система будет интереснее для молодого поколения: "Много турниров по нокаут-системе помогут развитию шахмат. Понятно, что хочется сохранять традиции. Если копнуть историю, то почти все ключевые турниры проводились по круговой системе. Но нужно двигаться в ногу со временем, находить баланс, чтобы быть интересными для нового поколения".

Нокаут-система - формат проведения шахматных турниров с игрой на выбывание.