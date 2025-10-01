Футболисты "Карабаха" одержали вторую победу в Лиге чемпионов

Во втором туре азербайджанцы обыграли датский "Копенгаген" и идут на четвертом месте таблицы

Редакция сайта ТАСС

Футболист "Карабаха" Эмманюэль Аддаи © Milos Bicanski/ Getty Images

БАКУ, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского "Карабаха" дома со счетом 2:0 обыграли датский "Копенгаген" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Голы забили Абделла Зубир (28-я минута) и Эмманюэль Аддаи (83).

"Карабах" одержал вторую победу в общем этапе текущей Лиги чемпионов. В первом туре азербайджанская команда со счетом 3:2 на выезде победила португальскую "Бенфику". Эта победа стала для "Карабаха" первой в истории после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов. Команда с 6 очками занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице. Оставшиеся матчи второго тура будут доиграны позднее в среду.

"Копенгаген" с 1 очком занимает 26-е место таблицы, в первом туре датская команда дома сыграла вничью с германским "Байером" (2:2). В следующем туре "Карабах" на выезде сыграет с испанским "Атлетиком" 22 октября, "Копенгаген" днем ранее примет германскую "Боруссию" из Дортмунда.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.