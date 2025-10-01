Шахматист Артемьев признался, что с удовольствием выступил бы на командном ЧМ

Ранее FIDE допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира

ТАСС, 1 октября. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев с удовольствием выступит на командном чемпионате мира по шахматам, если сборную России допустят к участию. Об этом он рассказал изданию "Спорт-Экспресс".

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

"Сначала надо, чтобы нас допустили. Затем, чтобы меня пригласили в команду. Если это случится, то я с удовольствием приеду. Было бы странно сказать что-то другое. Думаю, что для большинства игроков представлять свою страну - это большая честь. Мне всегда было приятно играть за сборную. Хотелось бы, конечно, делать это с гимном и флагом. Так что будем ждать новостей. Какие-то прогнозы давать сложно, мир сейчас крайне нестабильный", - сказал шахматист.

Артемьеву 27 лет. Он является четырехкратным чемпионом России по блицу (2016, 2017, 2018, 2021), победителем командного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и бронзовым призером чемпионата мира 2023 года по блицу.