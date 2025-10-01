Бывший хоккеист "Спартака" Беспалов не видит ничего плохого в драке вратарей

В среду в матче КХЛ между "Авангардом" и "Адмиралом" в третьем периоде голкиперы соперников Андрей Мишуров и Адам Хуска подрались между собой

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Никита Беспалов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ничего нет плохого в драке вратарей, произошедшей в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как это повышает зрелищность игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер "Спартака", "Торпедо" и "Сибири" Никита Беспалов.

В среду в матче КХЛ между "Авангардом" и "Адмиралом" (6:1) в третьем периоде голкиперы соперников Андрей Мишуров и Адам Хуска подрались между собой. Драка продлилась около 40 секунд.

Читайте также

Вратари "Авангарда" и "Адмирала" подрались в матче КХЛ

"Я не призываю остальных вратарей делать то же самое, но зрелищность этого матча от этого только повысилась. Думаю, потом будет много просмотров, лайков этого видео, поэтому я не вижу в этом ничего плохого, - сказал Беспалов. - Знаю по себе, что эмоции зашкаливают, есть периоды в карьере, когда игры не идут, накапливается спортивная злость, и необходимо выплеснуть эмоции. И это лучше, чем если бы они это сделали где-то на улице. Они порадовали своих болельщиков, замотивировали своих партнеров".

По словам собеседника агентства, голкиперам обычно трудно драться в своей экипировке, которая тяжелее, чем у полевых игроков. "У нас другая защита тела, в которой непросто махать руками. Видимо, драка не получилась до конца, я видел, что ребята были уставшими, поскольку в такой форме не так комфортно драться", - отметил он.

Драка Мишурова и Хуски была не первой в КХЛ, в которой сошлись вратари. В ноябре 2009 года в матче "Амура" и "Сибири" между собой подрались Тайлер Мосс и Юрий Ключников. В ноябре 2011 года в игре "Витязя" и "Трактора" в драке сошлись Майк Гарнетт и Мэтт Далтон. В Национальной хоккейной лиге памятной была массовая драка в марте 2024 года в матче "Чикаго" и "Анахайма", в которой участвовали и оба вратаря - Петр Мразек и Джон Гибсон.