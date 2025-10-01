Галактионов уверен, что вопрос с контрактом Баринова решится положительно

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вопрос с продлением контракта капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова с футбольным клубом должен решиться положительно, в чем есть большая уверенность. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов.

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

"Насчет этого у меня есть внутреннее спокойствие, поскольку я располагаю соответствующей информацией от руководителей. От генерального директора и председателя совета директоров я знаю, что все должно завершиться хорошо. И он сам хочет продолжить карьеру в "Локомотиве". Он профессионал, и мы надеемся, что эта эпопея скоро завершится", - сказал Галактионов.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).