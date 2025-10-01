В "Локомотиве" надеются, что Пиняев сыграет в матче РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев может сыграть после долгого перерыва в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов.

В нынешнем сезоне Пиняев из-за мышечной травмы провел всего два матча - по одному в премьер-лиге и Фонбет - Кубке России. Матч "Динамо" - "Локомотив" пройдет 4 октября.

"Он уже тренируется в общей группе. Очень надеемся, что проблемы с его здоровьем решены и в дерби он сыграет. Хотя на все 90 минут, конечно, он не будет готов", - сказал Галактионов.

В среду "Локомотив" проиграл в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа Кубка России в "пути РПЛ" (0:0, 2:4 по пенальти). "Достаточно хорошая, скоростная, динамичная игра со всех сторон. Много голевых моментов и у нас, и у соперника, поэтому ничья в основное время закономерна", - подытожил Галактионов.