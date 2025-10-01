Штангисты из России выступят на чемпионате мира после четырехлетнего перерыва

В Норвегии выступят шесть российских спортсменов из 16 заявленных

ТАСС, 2 октября. Чемпионат мира в норвежском Фёрде станет для российских тяжелоатлетов первым турниром такого уровня после четырехлетнего перерыва. Последний раз россияне принимали участие во взрослом мировом первенстве в 2021 году в Ташкенте.

В финальный список участников чемпионата мира, который пройдет со 2 по 11 октября, из россиян были включены семь спортсменов из 16 заявленных. Это Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Зарина Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе - до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110). Девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в ЧМ-2025 невозможно.

После того, как получившей разрешение Международной федерации тяжелой атлетики Гусаловой было отказано в получении шенгенской визы, представительство российских спортсменов сократилось до шести. Жаткина, Шайдуллина и Новицкая 1 октября долетели до Фёрде с несколькими пересадками. Груздова, Зубко и Кондратьев прибудут в Норвегию позднее.

На чемпионате мира - 2021 в Узбекистане российская команда выступала в полном составе и завоевала три бронзовые награды. Призерами мирового первенства стали тогда Зулфат Гараев, Ольга Тё и Яна Сотиева.