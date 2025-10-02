Геннадия Головкина могут включить в Международный зал боксерской славы

Среди претендентов также американец Вернон Форрест и ирландец Стив Коллинз

Геннадий Головкин © AP Photo/ John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Представитель Казахстана Геннадий Головкин претендует на включение в Международный зал боксерской славы (IBHOF) в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Среди претендентов также американец Вернон Форрест и ирландец Стив Коллинз. Результаты голосования опубликуют в декабре, церемония включения состоится в июне.

Головкину 43 года, в своем последнем бою, который прошел в сентябре 2022 года, он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов во втором среднем весе. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Головкин стал чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в апреле 2022 года, проведя бой против японца Рёты Мураты. В марте 2023-го спортсмен отказался от титула. Ранее представитель Казахстана 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - Всемирного боксерского совета (WBC), четыре раза - Международной боксерской федерации (IBF).

Международный зал боксерской славы открыт в 1990 году и расположен в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Единственным россиянином, который удостоился включения в него, является Константин Цзю (2011).