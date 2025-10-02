Аркадий Дворкович оценил идею изменения лимита на легионеров в РПЛ

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

АЛМА-АТА, 2 октября. /ТАСС/. Изменение лимита на легионеров в российском футболе является тонким и непростым вопросом, но про определенных обстоятельствах это может помочь подготовить молодых отечественных игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Главное - четко определять цели, зачем и что делается, главная цель здесь, естественно, воспитать новое поколение своих футболистов, - сказал Дворкович. - Для этого нужно задать определенные ориентиры. Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов. Думаю, что, как и предложено, ужесточение будет постепенным, как раз это даст время вытащить самых талантливых из академий, из молодежных команд, тогда это будет поддерживать конкуренцию".

"Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно. Но министр есть министр, он принимает решение. Я думаю, что у него есть вотум доверия в этом смысле. Так что будем надеяться, что это принесет результат, о котором я говорю, и поднимет новое поколение наших футболистов", - добавил Дворкович.