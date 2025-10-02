World Athletics отказалась сокращать число легкоатлетов из РФ в допинг-пуле

В международный регистрируемый пул входят 40 российских спортсменов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась сокращать представительство российских легкоатлетов в своем пуле допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют документы World Athletics, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В международный регистрируемый пул продолжают входить 40 российских спортсменов. Это Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков и Полина Кнороз (все - прыжки с шестом), Анастасия Колчина, Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Максим Денисов, Сергей Широбоков и Рейхан Каграманова (все - спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк, Степан Веткин, Мария Кочанова и Наталья Спиридонова (все - прыжки в высоту), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), Артем Макаренко, Федор Иванов, Константин Крылов, Максим Шелих, Серафим Солодовников, Полина Ткалич, Дарья Азарова, Эмилия Тангара, Ксения Дружинина, Виктория Погребняк, Екатерина Ивонина и Кристина Макаренко (все - бег), Александра Перова (метание копья), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба - метание диска), Дарья Нидбайкина и Екатерина Конева (обе - тройной прыжок), а также многоборка Софья Якушина, летом рассказавшая ТАСС о получении турецкого гражданства. Однако в документах World Athletics Якушина продолжает оставаться россиянкой.

Спортсмены, включенные в международные пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.