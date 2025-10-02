Дегтярев заявил о возросшем интересе бизнеса к спорту в стране

По словам министра спорта РФ, индивидуальные предприниматели проявляют активный интерес к инвестированию

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Отечественный бизнес увеличил инвестиции в спортивную индустрию. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, индивидуальные предприниматели проявляют активный интерес к инвестированию. В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) бизнес вкладывает средства не только в спортивные объекты, но и помогает осуществлять развитие других социально значимых направлений.

"Идут, идут, идут, с удовольствием вкладывают, - сказал Дегтярев. - И почему, могу объяснить. У всех дети есть, все озабочены будущим. Фокус многих бизнесменов повернулся внутрь России. В ГЧП развиваются проекты, бизнес вкладывается не только в спортивную инфраструктуру, но и в другую социально важную".

Дегтярев также сообщил об увеличении числа тренеров по адаптивной физкультуре для ветеранов СВО. "В этом году мы в три раза увеличили выпуск преподавателей, тренеров по линии АФК - это адаптивная физкультура. Это как раз для наших героев, воинов спецоперации, которые приходят в паралимпийский спорт, нужны специалисты, дополнительные специалисты", - заключил он.

Как отметил Дегтярев, в этом году адаптивному спорту обучают 2 тыс. военнослужащих. Их выпустят по разным программам в спортивных вузах.