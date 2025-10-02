Боец UFC Царукян назвал смешным своего соперника Хукера

Поединок между Арманом Царукяном и Дэном Хукером пройдет 22 ноября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Высказывания новозеландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Хукера являются смешными. Такое мнение ТАСС высказал боец Арман Царукян.

Ранее UFC объявил о проведении боя Царукян - Хукер 22 ноября в Катаре.

"Он смешной, как и его высказывания, - сказал Царукян. - Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, что да. Есть ли шансы у Хукера? Я их особо не вижу".

Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы и 3 поражения. Он занимает 2-ю строчку в рейтинге легковесов UFC.

Хукеру 35 лет, он провел в смешанных единоборствах 36 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел 12 поражений. Спортсмен располагается на 6-й строчке в рейтинге легковесов.