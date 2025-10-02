Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом, обойдя Крооса

Он завоевал 35-й трофей в карьере

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS)"Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер установил рекорд по числу завоеванных титулов среди немецких игроков.

В ночь на четверг он стал чемпионом первенства Канады после победы "Ванкувер Уайткэпс" в финале над "Ванкувером" (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.

Для 36-летнего Мюллера это 35-й титул в карьере. До этого он делил первое место в списке самых титулованных немецких футболистов с Тони Кроосом (34), который завершил карьеру после чемпионата Европы в 2024 году. За канадский клуб Мюллер выступает с августа, подписав контракт до конца нынешнего сезона. До этого он защищал цвета мюнхенской "Баварии".

На счету Мюллера 13 побед в чемпионате Германии, он является рекордсменом турнира по этому показателю. Также футболист восемь раз выиграл Суперкубок Германии, шесть - кубок страны, по два - Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер стал победителем чемпионата мира в 2014 году.