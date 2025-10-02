Владелец "Кайрата" рассказал о впечатлениях от игры футболистов "Реала"

"Реал" обыграл "Кайрат" со счетом 5:0 в матче общего этапа Лиги чемпионов

Футболисты "Реала" © AP Photo/ Alikhan Sariyev

ТАСС, 2 октября. Возможность сыграть с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов является честью для казахстанского футбольного клуба "Кайрат". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября в рамках общего этапа Лиги чемпионов и завершилась победой "Реала" (5:0).

"Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против "Реала" и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели и другой класс, и куда нам надо расти", - сказал Боранбаев.

"Кайрат" является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником "Кайрата" станет кипрский "Пафос", который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.