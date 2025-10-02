Епанчинцев покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Сибирь"

Новосибирская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 2 октября. Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Решение принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба. Эта отставка стала второй в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее пост главного тренера тольяттинской "Лады" покинул Борис Миронов. На эту должность был назначен Павел Десятков.

Епанчинцеву 49 лет. Он возглавил "Сибирь" в мае 2024 года, подписав контракт на два сезона. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 7-е место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф "Сибирь" проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).

Последним местом работы Епанчинцева до "Сибири" была "Югра" из Ханты-Мансийска, которая выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Вместе с ним клуб в 2021 году выиграл Кубок Петрова, а сам Епанчинцев был признан лучшим тренером сезона. В КХЛ тренер ранее возглавлял хабаровский "Амур" и московский "Спартак". Также Епанчинцев тренировал молодежный хоккейный клуб "Спартак", с которым выиграл Кубок Харламова (2014). Специалист работал с клубом Молодежной хоккейной лиги "Атлант" из Мытищ и казахстанской "Сарыаркой", выступающей в ВХЛ.

По итогам 10 матчей "Сибирь" набрала 8 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирский клуб проведет дома против казахстанского "Барыса" 5 октября.