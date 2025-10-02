Роман Бабаев сообщил, что Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27

Иван Обляков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 2 октября. Полузащитник Иван Обляков хочет продлить контракт с ПФК ЦСКА, стороны находятся в процессе переговоров. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Действующее соглашение клуба с Обляковым рассчитано до конца сезона-2026/27.

"С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить", - сказал Бабаев.

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 270 матчей в различных турнирах, отметившись 33 голами и 43 результативными передачами.