Соперницы тепло встретили вице-чемпионку мира по гребному слалому из России

Алсу Миназова заняла второе место в соревнованиях каноэ-одиночек

Редакция сайта ТАСС

Алсу Миназова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира по гребному слалому Клаудия Зволиньская из Польши и ставшая третьей представительница Бразилии Ана Сатила тепло приветствовали на пьедестале занявшую второе место россиянку Алсу Миназову. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

В четверг Миназова стала вице-чемпионкой мира по гребному слалому в каноэ-одиночке.

"Все было нормально на награждении, с Алсу на пьедестале стояли девчонки, с которыми она всегда общалась, - рассказал Образцов. - С теми же поляками у нас достаточно хорошие отношения. Занявшая сегодня третье место бразильянка в 2019 году стояла на пьедестале молодежного первенства мира вместе с Алсу. Только тогда она была первой, а наша спортсменка второй. Все было очень дружелюбно, спортсменки обнимались и фотографировались. Не было никаких негативных моментов за исключением того, что мы выступаем здесь без флага и гимна".

"Праздновать серебро, завоеванное Алсу, пока не будем. Завтра у нас тоже будут важные гонки. В квалификации наши показали неплохие результаты, той же Миназовой сейчас нужно собраться на завтрашний старт. Послезавтра тоже будет гоночный день. А как только чемпионат мира закончится, тогда, конечно, мы соберемся все вместе командой, которая у нас очень дружная. Сядем, выдохнем и отпразднуем этот отличный результат", - заключил тренер.

Чемпионат мира, который проходит в австралийском Пенрите, завершится 4 октября. Российские спортсмены выступают на этом турнире в нейтральном статусе.