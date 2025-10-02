Футболист Кейн считает, что "Бавария" готова выиграть Лигу чемпионов

После двух туров "Бавария" возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов

Гарри Кейн © AP Photo/ Matthias Schrader

ТАСС, 2 октября. Германский футбольный клуб "Бавария" отлично начал сезон и готов выиграть Лигу чемпионов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий "Баварии" Гарри Кейн.

"Мы должны быть готовы. Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже", - сказал Кейн.

"Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 6 очков в 2 матчах.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл французский "Пари Сен-Жермен", победивший в финале итальянский "Интер" со счетом 5:0.