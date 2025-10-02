Слуцкая уверена, что Валиева сможет вернуться на соревнования

19-летняя фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева сможет вернуться в спорт, она живет фигурным катанием. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

В среду стало известно, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. До отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.

"Это нормальная история. И не после таких испытаний спортсмены возвращались. Я думаю, что Камила - человек, который любит фигурное катание, живет фигурным катанием, - отметила Слуцкая. - Она обязательно попробует сделать такое возвращение. Она молодая, у нее есть и силы, и возможности. Я думаю, что это осмысленный шаг, не вижу ничего криминального. Да, была неприятная ситуация, все за нее переживали. Но, как видим, жива, слава богу, здорова. А остальное приложится, если будет работать. Я просто уверена, что у нее все получится. Она молодец".

"Хорошие спортсмены всегда нужны. Для Камилы это своего рода вызов. Фигурному катанию всегда нужны лидеры - яркие, интересные и сильные личности", - добавила Слуцкая.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Валиевой 19 лет. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.