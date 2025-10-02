Олимпийский чемпион, бывший хоккеист "Динамо" Хиетанен завершил карьеру

Помимо московского клуба, финн выступал в КХЛ за "Торпедо"

Редакция сайта ТАСС

Юусо Хиетанен © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

ТАСС, 2 октября. Чемпион мира и Олимпийских игр 2022 года по хоккею в составе сборной Финляндии защитник Юусо Хиетанен завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба ХПК, за который Хиетанен выступал с 2022 года.

Хиетанену 40 лет, ранее он выступал за шведские "Брюнес", ХВ71, а также за нижегородское "Торпедо" (2011-2015) и московское "Динамо" (2015-2021). Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провел 612 игр, забросил 88 шайб и отдал 195 голевых передач.

Вместе со сборной Финляндии Хиетанен стал победителем Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в том же году защитник выиграл домашний для финнов чемпионат мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Хиетанен со сборной Финляндии выиграл бронзовую медаль, также он является серебряным призером чемпионатов мира в Белоруссии (2014) и России (2016).