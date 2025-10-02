Инфантино: ФИФА продвигает футбол для объединения людей во всем мире

Президент ФИФА отметил, что организация не может решить геополитические проблемы, но должна использовать объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино © Michael Reaves/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не может решать геополитические проблемы, но продвигает футбол для объединения людей по всему миру. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разделенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое может донести футбол сейчас, - это послание мира и единства", - сказал Инфантино, подчеркнув важность миссии футбола, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

"ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности", - добавил президент ФИФА.

В среду телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований из-за ситуации в Газе. Ранее газета The Times сообщала, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков.

The Guardian отмечала, что израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением УЕФА, но запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА. Однако 30 сентября телеканал Sky сообщил, что УЕФА приостановил голосование по исключению израильских клубов и сборных из турниров под своей эгидой после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.