"Зенит" продлил контракт с футболистом Мантуаном

Соглашение с бразильцем рассчитано до конца сезона-2029/30

Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан © Эрик Романенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с бразильцем Густаво Мантуаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Предыдущий контракт Мантуана с "Зенитом" истекал 30 июня 2027 года.

Мантуану 24 года. Он перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провел 116 матчей, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Мантуан дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок, два раза - суперкубок страны.