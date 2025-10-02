Гафин покинул пост председателя совета директоров "Динамо"

Гафин занимал эту должность с января 2024 года

Дмитрий Гафин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров футбольного клуба "Динамо". Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в "Динамо", и желаем дальнейших успехов", - говорится в заявлении клуба.

Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.