Гафин покинул пост председателя совета директоров "Динамо"
15:43
обновлено 15:58
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
"Дмитрий Александрович Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров футбольного клуба "Динамо". Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в "Динамо", и желаем дальнейших успехов", - говорится в заявлении клуба.
Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.