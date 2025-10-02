СМИ: Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана по футболу

О назначении будет объявлено 6 октября

Редакция сайта ТАСС

Фабио Каннаваро © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАСС, 2 октября. Итальянец Фабио Каннаваро согласился занять пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальные документы будут подписаны в ближайшие двое суток. О назначении Каннаваро будет объявлено 6 октября. В 2026 году сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских "Удинезе" и "Беневенто", "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, китайских "Гуанчжоу" и "Тяньцзине", последним местом его работы было хорватское "Динамо" из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.