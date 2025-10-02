Бывший футболист "Ротора" и "Факела" Бондаренко погиб в возрасте 44 лет

Нападающий стал лучшим бомбардиром Кубка России сезона 2010/11

Максим Бондаренко (справа) © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ТАСС, 2 октября. Бывший нападающий волгоградского футбольного клуба "Ротор" и воронежского "Факела" Максим Бондаренко погиб на 45-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Ротора".

Причины смерти не уточняются.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года. Спортивный клуб "Ротор" выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима", - говорится в заявлении "Ротора".

Бондаренко был воспитанником "Ротора", за который выступал с 1998 по 2004 год. Также он был игроком воронежского "Факела", калининградской "Балтики" и "Сахалина" из Южно-Сахалинска. В розыгрыше Кубка России, который проходил в сезоне-2010/11, Бондаренко в составе "Сахалина" вместе с ивуарийцем Сейду Думбия из московского ЦСКА забил по четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира.