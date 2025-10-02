Махачкалинское "Динамо" одержало пятую победу подряд в Кубке России

Махачкалинцы победили по пенальти "Ростов"

Вратарь "Динамо" Тимур Магомедов © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 2 октября. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в серии пенальти в матче пятого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Матч прошел на "Анжи-Арене".

Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе "Динамо" отличился Темирхан Сундуков (64-я минута), у "Ростова" гол забил Даниил Шанталий (33). В серии пенальти точнее были махачкалинцы - 4:2.

После пяти туров "Динамо" набрало 13 очков. Ранее команда гарантировала себе участие в плей-офф "пути РПЛ". У "Ростова" после пяти матчей 4 очка, команда занимает третье место.

Вместе с "Динамо" и "Ростовом" в группе C участвуют московский "Спартак" и "Пари Нижний Новгород". "Спартак" идет на втором месте с 10 очками, у идущего на последнем, четвертом месте "Пари НН" 3 очка.

В заключительном туре "Динамо" примет "Спартак" 21 октября, "Ростов" на следующий день дома сыграет с "Пари НН".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).