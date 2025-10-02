Глушаков назвал футболистов, которые сыграют в его прощальном матче

Дмитрий Аленичев и Маринато Гилерме примут участие в матче, который пройдет 11 октября в Химках

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов в составе португальского "Порту", бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Аленичев, четырехкратный обладатель Кубка России в составе столичного "Локомотива" Маринато Гилерме примут участие в прощальном матче бывшего футболиста сборной России и "Спартака" Дениса Глушакова. Об этом Глушаков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Глушаков объявил, что проведет прощальный матч на подмосковной "Арене-Химки" 11 октября.

В матче также примут участие Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.