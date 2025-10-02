Вдовин: параатлеты РФ могут войти в тройку лучших на ЧМ по легкой атлетике

После шести дней россияне завоевали 6 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей

Редакция сайта ТАСС

Андрей Вдовин © AP Photo/ Emilio Morenatti

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены на проходящем в индийской столице чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике стабильно демонстрируют хорошие результаты и могут войти в тройку лучших в общекомандном зачете. Такое мнение высказал журналистам член сборной, трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин.

Россияне после шести соревновательных дней завоевали 6 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Российские спортсмены выступают на ЧМ в нейтральном статусе. Если подсчитать общее число уже завоеванных ими медалей, то, по словам Вдовина, это "точно будет третье или даже второе место". "В общекомандном зачете мы сейчас на стабильном третьем месте", - сказал он, отметив, что в лидерах также команды Китая, Бразилии и Польши. "В целом наши спортсмены выступают стабильно. Мы всегда стараемся быть в тройке лидеров. Впереди у нас еще потенциальные четыре золотые медали", - добавил он, отвечая на вопрос ТАСС.

В российской команде высоко оценили организацию чемпионата индийской стороной, качество стадиона и оборудования, однако многие отмечают сложности, связанные с жарким климатом. "Климатические условия сложные. Это накладывает определенный отпечаток. Но с другой стороны, мышцы всегда готовы к нагрузкам, не переохлаждаются", - сказал Вдовин.

Анна Кулинич-Сорокина, которая заняла первое место в беге на 400 метров в классе T12 со своим спортсменом-ведущим Ильей Гончаровым, опередив на финише серебряного призера всего на 0,01 секунды, оценила, что на чемпионате мира в Нью-Дели "соперники сильные, достойные". "С ними можно бороться, и это радует", - сказала она.

После завершения шестого соревновательного дня российские спортсмены встретились с послом РФ в Индии Денисом Алиповым. "Вы продемонстрировали невероятную волю к победе, мастерство, преданность делу, силу духа", - отметил глава российского диппредставительства, приветствовав решение Международного паралимпийского комитета, проголосовавшего за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации и возвращение ему всех прав и привилегий, в частности, права выступать под российским флагом.

Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели завершится 5 октября. Российские параатлеты с нетерпением ждут новых международных соревнований, где они уже смогут выступать в составе национальной сборной. "Пока мы немного сдерживаем радость, потому что понимаем, что есть определенные правила. Здесь в Дели мы полностью их соблюдаем. Но уже предвкушаем момент, когда получим форму сборной России и выступим в качестве спортсменов РФ", - сказала Кулинич-Сорокина.

Восстановление статуса

В субботу делегаты Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.