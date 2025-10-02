Кудашов: хоккеисты "Динамо" подарили зрителям интригу в матче с "Трактором"

Бело-голубые упустили победу в основное время на последней минуте, но победили по буллитам

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" подарили зрителям интригу в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер столичной команды Алексей Кудашов.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам. Бело-голубые вели со счетом 2:0 и первую шайбу пропустили менее чем за полторы минуты до конца основного времени, играя в большинстве. На последней минуте челябинцы сравняли счет.

"Я думаю, интересная игра получилась. Играли хорошо от начала до конца, доволен игрой. Интригу зрителям дали. Мы для зрителей сыграли, чтобы они посмотрели овертайм и буллиты", - сказал Кудашов.

"Она [ситуация с упущенной победой в основное время] очень детская, я не хочу выносить на публичное обсуждение. Надо было просто держать шайбу, не надо было атаковать ворота соперника. Надо было удержать счет, и все", - добавил главный тренер "Динамо".

Кудашов рад тому, что его команда смогла не пропустить в овертайме, играя две минуты в меньшинстве. "Тут говорить ничего не надо было, вдвойне обидно было бы, если бы проиграли такую игру. Спасибо боженьке, потому что втроем играли две минуты - это надо поблагодарить ребят, вратаря. Это серьезное испытание, которое сплачивает и придает сил", - заключил специалист.

"Динамо" располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. 5 октября бело-голубые на выезде сыграют с нижегородским "Торпедо".