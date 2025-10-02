"Макларен" вновь попытается выиграть Кубок конструкторов "Формулы-1"

Для победы в командном зачете достаточно, чтобы один из пилотов финишировал в тройке лидеров

Редакция сайта ТАСС

© Bryn Lennon/ Getty Images

ТАСС, 3 октября. Программа 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Сингапура - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

На фоне двух последних гонок, в которых победил Макс Ферстаппен, поклонники "Формулы-1" вновь заговорили о возможном пятом подряд чемпионстве представителя Нидерландов. Предстоящий этап должен ответить на вопрос - действительно ли у "Ред Булл" получилось найти ключ к эффективному противодействию "Макларен" или произошедшее стало кратковременной вспышкой. Пока, конечно, сложно вообразить, что Ферстаппен (255 очков) сможет дотянуться даже до второго места, не говоря уже о лидере, но если напарники по команде Оскар Пиастри (324) и Ландо Норрис (299) продолжат агрессивно бороться друг с другом и предоставлять даже минимальные шансы столь опытному сопернику, то нельзя исключать, возможно, самого героического возвращения в титульную гонку в истории "Формулы-1", которое может подарить любителям этого спорта захватывающую концовку сезона.

При этом, если верным окажется утверждение о прогрессе "Ред Булл", то Ферстаппен имеет высокие шансы закрыть гештальт. Именно Сингапур остается последним местом в нынешнем календаре "Формулы-1", где действующий чемпион мира пока не побеждал. В 2024 году он финишировал вторым, сезоном ранее, когда Ферстаппен выиграл 19 гонок из 22, Гран-при Сингапура стал единственным этапом, на котором гонщик не сумел попасть на подиум. Начиная с 2014 года "Ред Булл" смог победить на этом этапе лишь раз - в 2022-м.

Однако гипотетический триумф Ферстаппена и развязка чемпионской гонки в личном зачете пилотов - дела будущих недель. Главная интрига предстоящей гонки в Сингапуре - сумеет ли команда "Макларен" со второй попытки завоевать Кубок конструкторов? На прошлом уикенде, прошедшем в Баку, коллектив не смог воспользоваться шансом, проведя, вероятно, худший этап в сезоне и заработав всего 6 очков. Виной тому стали седьмое место Норриса, поскольку британец не сумел прорваться после неудачной квалификации, и сход Пиастри. Австралиец и вовсе разбил машину уже на первом круге.

Для победы в командном зачете "Макларен" (623 очка) достаточно, чтобы один из пилотов финишировал в тройке лидеров. При таком раскладе ни "Мерседес" (290), ни "Феррари" (286) уже не смогут опередить лидера в борьбе за Кубок конструктов. Хотя, забегая вперед, победа "Макларен" в командном зачете по итогам 2025 года все равно кажется неизбежной. Будущий титул станет для коллектива вторым подряд и 10-м в истории, что позволит занять второе место по этому показателю, обойдя "Уильямс" (9) и уступая впредь только "Феррари" (16). В случае достижения командной цели уже в Сингапуре "Макларен" завоюет трофей за шесть этапов до конца сезона, повторив рекорд "Ред Булл", установленный в 2023 году.

Интрига предстоящего этапа Гран-при Сингапура заключается еще и в том, как команды и гонщики справятся с погодными условиями. Впервые "Формула-1" предупредила о возможных тепловых ударах, выпустив официальное распоряжение об опасности из-за жары. Ожидается, что температура во время заездов будет достигать 31 градуса. Согласно распоряжению, у команд есть два варианта действий в случае экстремальной жары: либо пилоты должны носить охлаждающие жилеты, либо автомобили должны быть оснащены дополнительным балластом с охлаждающим оборудованием. Изначально предполагалось, что жилеты с охлаждением будут обязательными, но после тестирования пилоты пожаловались, что ощущают себя в них некомфортно.

Об этапе Сингапура

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. В 2020 и 2021 годах Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по количеству побед здесь является немец Себастьян Феттель (пять), четырежды первым финишную черту пересекал британец Льюис Хэмилтон, дважды - испанец Фернандо Алонсо, по одной победе на счету немца Нико Росберга, мексиканца Серхио Переса и испанца Карлоса Сайнса - младшего. В 2024 году победителем гонки стал Норрис.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).