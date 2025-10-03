Нигерийский футболист Оффор назвал Калининград приятным городом

Нападающий отметил, что его адаптация в России проходит хорошо

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Калининград является приятным городом, в нем жить очень комфортно. Такое мнение ТАСС высказал нигерийский нападающий калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор.

Оффор перешел в "Балтику" летом 2025 года.

"Пока все хорошо, с учетом того, что я живу в Калининграде. Это приятный город, - сказал Оффор. - Похож на европейский. Адаптация проходит очень хорошо".

"Я жил ранее в Канаде, она разнообразная, города отличаются друг от друга. В России Москву я пока не видел", - добавил Оффор.