Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку в Чили

В заявку вошли Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова

Алина Лысенко © IMAGO/ frontalvision.com via Reuters Connect

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пятеро российских спортсменов заявлены для участия в октябрьском чемпионате мира по велогонкам на треке, который пройдет в Чили. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

"В заявку на чемпионат мира вошли пять наших велосипедистов, - рассказал Ковпанец. - Это Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова".

"Бурлакова сейчас находится на подготовке в Турции, она тренируется на новом велотреке в Конье и будет вылетать на чемпионат мира из Стамбула. Остальные спринтеры сейчас готовятся в Крылатском, перед вылетом к ним присоединится и Валгонен, которая сейчас выступает на шоссейном чемпионате Европы во Франции", - добавил тренер.

Чемпионат мира по велотреку пройдет в Сантьяго с 22 по 26 октября. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

В 2024 году чемпионат мира проходил в Дании, россияне завоевали одну медаль - золото в гите на 500 метров выиграла Бурлакова.