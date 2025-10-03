Самсонов: для игроков уровня Овечкина предсезонные матчи значения не имеют

Нападающий "Вашингтона" нанес один бросок в матче с "Бостоном"

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для игрока уровня Александра Овечкина значения не имеют. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

В пятницу Овечкин впервые сыграл в предсезонном матче "Вашингтона" дома против "Бостона" (1:3). 40-летний форвард нанес всего один бросок.

"Не думаю, что нужно делать какие-то оценки по предсезонным играм. Следя за этими матчами, я бы сказал, что ни один из игроков не показал свой уровень. Для такого игрока, как Овечкин, самое главное - войти в сезон в оптимальной форме, поэтому предсезонные матчи, по большому счету, никакого значения не имеют", - сказал Самсонов.

"Как бы ты ни тренировался летом, сколько бы ты ни катался, в играх все по-другому: немного побыстрее, поплотнее, нужно почувствовать пространство, что ты можешь создать, где побыстрее сыграть. Предсезонка в этом плане помогает почувствовать эти моменты, поэтому для вливания в сезон эти игры важны. Но в целом, когда начнется сезон, игроки будут потихоньку выходить на свой уровень с каждой неделей. Первые две-четыре недели это не будет стандарт НХЛ, поэтому есть время влиться в сезон. Уверен, что Александр будет только прогрессировать", - добавил Самсонов.

Овечкин 29 сентября вернулся к тренировкам в общей группе после того, как получил повреждение 18 сентября.