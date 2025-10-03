Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на ЧМ по пауэрлифтингу

Турнир пройдет в Египте с 11 по 18 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы выступят с флагом и гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"После окончания Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле ПКР направил запрос о пересмотре статуса российских паралимпийцев на проходящем чемпионате мира по легкой атлетике, а также на предстоящих чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу, - сказал Рожков. - Несмотря на то что решение Генассамблеи вступает в силу сразу после ее окончания, легкоатлеты и стрелки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. В качестве обоснования организаторы ссылаются на то, что практически невозможно внести в столь короткие сроки все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее".

"А вот в отношении мирового первенства по пауэрлифтингу мы получили уведомление от Всемирной федерации парапауэрлифтинга о том, что в соревнованиях будет выступать сборная России - со всеми национальными атрибутами - спортсмены в экипировке сборной, с гербом и флагом, а при завоевании золотой медали на награждении будет звучать гимн РФ", - отметил глава ПКР.