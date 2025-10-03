Янчук считает, что Даниил Медведев возвращается на свой уровень

Ранее российский теннисист дошел до полуфинала турнира в Пекине

Даниил Медведев © Fred Lee/ Getty Images

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине, что возвращается на свой уровень. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

На турнире в Пекине Медведев дошел до полуфинала, где не смог завершить матч против американца Лёнера Тьена из-за травмы. 4 октября россиянин сыграет против чеха Далибора Сврчины в матче второго круга на турнире в Шанхае.

"На прошлом турнире Даниил показал, что возвращается на свой уровень. Он здорово играл, пока его не свело судорогами. Он играл надежно и временами остро, и если бы он был здоров, то, скорее всего, дошел бы до финала турнира. Я думаю, ничего серьезного с ним не случилось, иначе он уже снялся бы со следующего турнира", - сказал Янчук.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.