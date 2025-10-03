Реванши года в ММА. Нурмагомедов и Анкалаев защищают титулы

Усман Нурмагомедов встретится в PFL с ирландцем Полом Хьюзом, Магомед Анкалаев - с бразильцем Алексом Перейрой в UFC

Магомед Анкалаев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. В осеннем сезоне смешанных единоборств зрители получат два громких реванша: чемпион лиги PFL в легком весе, россиянин Усман Нурмагомедов вновь встретится с ирландцем Полом Хьюзом. А еще через сутки состоится титульный реванш чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева и бразильца Алекса Перейры. ТАСС рассказывает об интригах и ожиданиях от этих противостояний.

Мага против Шамы

В марте 2025 года на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе прошел первый бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. Анкалаев одержал победу единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, не оставив бразильцу по сути никаких шансов. Фактически Перейра не сумел показать абсолютно ничего из своего богатого арсенала.

Реванш состоится на UFC 320, который пройдет 4 октября на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Для Перейры это будет возможность вернуть пояс и реабилитироваться за поражение, для Анкалаева - шанс подтвердить статус сильнейшего и оправдать ожидания болельщиков. Перейра имеет прозвище Chama (Шама, видимо от шаманизма, поскольку бразилец является представителем одного из племен).

Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в первом поединке победил Хьюза решением судей. Несмотря на громкие слова до поединка, бой завершился без потасовок и скандалов. При этом уже перед реваншем Хьюз пообещал нокаутировать Нурмагомедова, а в Дубай на бой прилетело большое количество болельщиков из Ирландии.

Интриги

Хьюз - максимально неудобный соперник для Нурмагомедова. Его непросто переводить в борьбу, он оказывает сопротивление в стойке. Первый поединок был достаточно динамичным, что дает нам право надеяться на ту же динамику в реванше. Хьюз будет идти вперед и оказывать давление на Нурмагомедова. Темп боя и контроль дистанции могут оказаться ключевыми факторами.

Что касается Анкалаева, то он, в свою очередь, максимально неудобен для Перейры. Бразилец фактически находится в тисках весь бой, не может показать свои лучшие качества. Их нейтрализует Анкалаев. Много борьбы у сетки, много работы на дистанции, так называемого рваного темпа боя. А ударная мощь Анкалаева ничуть не меньше, а то и больше, чем у Перейры. Когда-то на бразильца делали ставку в UFC как на звезду, но поражения от Исраэля Адесаньи, а потом и от Анкалаева эту звездность поколебали.

В реванше с россиянином Перейра будет делать максимум усилий для досрочного завершения боя. Нурмагомедов же в бою с Хьюзом будет действовать прагматично и ждать ошибки оппонента. В любом случае оба россиянина подходят фаворитами к своим реваншам.