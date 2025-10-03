Свыше 400 спортсменов примут участие в турнире по тхэквондо на призы Храмцова

Соревнования пройдут среди юношей и девушек по 10 весовым категориям в каждой возрастной группе

Максим Храмцов © Личный архив Максима Храмцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова пройдет в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 3 по 6 ноября 2025 года. Ожидается участие более 400 спортсменов из более 20 регионов, в том числе Новороссии, сообщил ТАСС Храмцов.

Храмцов учился в школе в городе Нижневартовск, является воспитанником местной спортивной школы. Ранее в Югре турниры Храмцова по тхэквондо не проводились.

"С 3 по 6 ноября в городе Нижневартовск пройдет "Всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова". Мы ожидаем более 400 спортсменов из разных уголков страны - от Ростова-на-Дону до Сибири - из 24 регионов, в том числе ДНР и ЛНР. Он станет первым в стране абсолютно бесплатным по тхэквондо - мы сделали это в соответствии с указанием нашего президента о том, что соревнования для детей должны быть доступными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соревнования пройдут среди юношей и девушек по 10 весовым категориям в каждой возрастной группе. Среди участников будут победители и призеры первенств России. "Мы занимаемся добрым делом - проводим мероприятие для детей, развиваем спорт, создаем атмосферу большого праздника. Так что впереди нас ждет яркий и масштабный турнир, который подарит много эмоций и станет важным шагом в развитии тхэквондо в России", - пояснил Храмцов.

Он добавил, что идею проведения турнира поддержали власти Югры и глава региона Руслан Кухарук, а в ходе него также планируются мастер-классы для юных тхэквондистов.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству тренер атлета Александр Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм. Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).