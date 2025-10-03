ISU назвал суммы выплат за рекорды мира конькобежцам и шорт-трекистам

В индивидуальных соревнованиях спортсмены получат по $5 тыс., в эстафетах - от $10 до $20 тыс. на команду

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) будет выплачивать по $5 тыс. спортсменам за установление мирового рекорда в индивидуальных соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба организации.

За мировой рекорд в командной гонке преследования или спринте по конькобежному спорту атлеты получат $15 тыс. на всех, в смешанной эстафете - $10 тыс. В эстафетах по шорт-треку - по $20 тыс.

Российские спортсмены отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом Международный союз конькобежцев допустил россиян к олимпийским отборочным турнирам.