ISU продолжит защищать спортсменов от оскорблений в интернете
10:59
ЛОЗАННА, 3 октября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о продолжении программы защиты спортсменов от оскорблений через их личные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Помимо личных аккаунтов спортсменов, ISU будет отслеживать другие аккаунты с целью выявления случаев онлайн-оскорблений и оказания поддержки пострадавшим.
Программа по защите спортсменов в социальных сетях была впервые запущена во время чемпионата мира по фигурному катанию 2025 года в Бостоне.