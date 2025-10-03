Карпин объяснил причины дебютного вызова футболиста Умярова в сборную России

Главный тренер, в частности, отметил прогресс игрока

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение вызвать полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова из-за прогресса игрока и травмы конкурента по его позиции Александра Черникова из "Краснодара". Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

"Не думаю, что тут есть чему удивляться, - сказал Карпин. - Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в "Спартаке". Плюс конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе".

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве - против команды Боливии.