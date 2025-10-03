Мостовой считает, что футболист Умяров заслужил вызов в сборную России

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров впервые попал в окончательный состав национальной команды

Александр Мостовой © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров играет важную роль в команде, поэтому заслуженно получил вызов в сборную России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой

Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

"Умяров заслужил вызов в сборную. Он является одним из лидеров "Спартака", играет важную роль в последних успехах команды, поэтому Карпин не мог его не вызвать. Он долго шел к этому и добился вызова", - сказал Мостовой.

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве - против команды Боливии.