"Зенит" назвал имя нового главного тренера женской футбольной команды

Команду возглавил Андрей Богданавичус

Футболистки "Зенита" © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Богданавичус занял пост главного тренера петербургского женского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сроки соглашения не уточняются.

До Богданавичуса данную должность занимала Ольга Порядина, которая покинула пост 3 сентября. Она возглавляла "Зенит" с момента основания команды в январе 2020 года. После ее ухода Богданавичус исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством петербургский клуб в чемпионате страны сыграл на выезде вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и победил дома красноярский "Енисей" (6:0).

Богданавичусу 36 лет. Он присоединился к тренерскому штабу женской команды "Зенита" в 2022 году, заняв должность помощника главного тренера. Вместе с сине-бело-голубыми специалист стал трехкратным чемпионом России и дважды - обладателем суперкубка страны.

"Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками после 20 встреч. Лидирующий московский "Спартак" опережает сине-бело-голубых на 9 баллов. Следующий матч "Зенит" проведет на выезде против "Ростова" 4 октября.