В Федерации тяжелой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральные статусы

Президент EWF обратился с письмом к главе Международного олимпийского комитета

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Сегодня я обращаюсь к вам в качестве президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), и в более широком смысле, как твердо верящий в фундаментальные ценности олимпийского движения: нейтралитет, инклюзивность и объединяющая сила спорта превыше всех политических и идеологических разногласий, - говорится в письме. - За последние месяцы я получил сообщения от различных европейских национальных федераций, в которых выражалась обеспокоенность и требовалась ясность относительно дальнейшего использования статуса AIN (индивидуального нейтрального спортсмена - прим. ТАСС) для российских и белорусских спортсменов. Возникли вопросы о последовательности и беспристрастности, особенно после недавнего решения по Паралимпийским играм и призывов к Израилю рассмотреть аналогичный вопрос в связи с продолжающимися военными конфликтами. Эта ситуация подчеркивает важность четкого и последовательного применения принципов в международном спорте".

"Хотя я понимаю сложности, которые привели к принятию этого решения, в соответствии с принципами отсутствия обратной силы, поскольку в настоящее время олимпийское перемирие не нарушается, я со всем уважением призываю Международный олимпийский комитет пересмотреть свое решение о его продлении. Если Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил Олимпийскую хартию, объединив региональные спортивные организации с территорий, признанных на международном уровне частью Украины, то тогда любые санкции должны быть направлены конкретно на ответственных лиц, принимающих решения в рамках ОКР. Спортсмены, которые не имеют права влиять на политические или административные действия, предпринимаемые их НОК, не должны нести ответственность за последствия таких решений", - говорится в письме.

Хассани считает, что должен применяться принцип индивидуальной ответственности. "О спортсменах следует судить по их собственному поведению, а не по политическим действиям должностных лиц НОК. Следовательно, применение нейтрального статуса, особенно если оно основано не на отдельных нарушениях, а на национальных обстоятельствах, создает прецедент, который угрожает основополагающим принципам олимпийского движения: нейтральности, универсальности и объединяющей силе спорта", - считает глава EWF.

"Спорт всегда обладал потенциалом стать чем-то большим"

"К сожалению, конфликты сейчас имеют место в различных регионах земного шара, мы должны признать, что спорт всегда обладал потенциалом стать чем-то большим, платформой, где люди с противоположных сторон могут встречаться не как враги, а как равные; где основное внимание уделяется не политическим разногласиям, а человеческим достижениям, усилиям и взаимному уважению. И если мы продолжим идти по пути, когда геополитические события диктуют необходимость участия в спортивных состязаниях, мы рискуем разрушить саму основу, на которой зиждется олимпийский дух", - подчеркнул Хассани.

"Как президент континентальной федерации я чувствую глубокую ответственность за укрепление единства в нашем виде спорта. Я родом из Республики Косово, страны, политически не признанной ни Россией, ни Белоруссией. Тем не менее именно благодаря объединяющей силе спорта наша дзюдоистка стала чемпионкой мира. Майлинда Кельменди смогла принять участие в соревнованиях, и флаг Косово был гордо поднят в самом сердце России (на чемпионате мира 2014 года в Челябинске - прим. ТАСС), и даже российские пограничники отдали ему честь, когда заиграл гимн. Этот момент служит убедительным напоминанием о том, что спорт выше политических разногласий. Поэтому всем известна моя твердая позиция о том, что спорт выше политики, и я хочу, чтобы все спортсмены, независимо от национальности, происхождения или политики их правительств, имели возможность участвовать в соревнованиях в полной мере и на равных", - добавил глава EWF.

Хассани считает, что, когда спорт остается инклюзивным, он становится мощным инструментом достижения мира. "Когда спорт становится избирательным в зависимости от политических обстоятельств, он рискует утратить эту силу. Олимпийская хартия недвусмысленно призывает нас "поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества в целях содействия построению мирного общества". Этот идеал не может быть реализован. Это будет реализовано, если спорт станет инструментом политических санкций. Напротив, наша роль заключается в обеспечении того, чтобы, независимо от политических разногласий или военных конфликтов, спортсмены сохраняли свое право выступать под знаменем мира, единства и взаимного уважения", - считает глава EWF.

"Я призываю не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах. Восстанавливая в полном объеме права на участие и защищая их на будущее, мы защищаем олимпийское наследие и обеспечиваем, чтобы спорт продолжал служить мощным мостом к миру и взаимопониманию. Снятие этих ограничений не было бы политическим актом, это стало бы подтверждением олимпийских ценностей, за которые мы все выступаем. Это послужило бы убедительным сигналом о том, что спорт выше политики, и его не разделят мировые конфликты, он останется мощной силой, объединяющей мир", - говорится в письме.

По информации ТАСС, ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров провел ряд встреч с руководителями международных федераций.

Чемпионат мира в норвежском Фёрде станет для российских тяжелоатлетов первым турниром такого уровня после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников чемпионата мира, который проходит с 2 по 11 октября, из россиян были включены семь спортсменов из 16 заявленных. Девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в ЧМ-2025 невозможно.