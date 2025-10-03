Чернышенко провел заседание оргкомитета форума "Россия - спортивная держава"

Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума "Россия - спортивная держава". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В заседании приняли участие представители Минспорта, Минздрава, Минпросвещения, МИДа и ФСБ России, а также других заинтересованных организаций и регионов России.

"Как сказал наш президент Владимир Путин, форум "Россия - спортивная держава" укрепляет международное сотрудничество, дает возможность откровенно общаться по самым разным вопросам. Подготовка к форуму в самом разгаре, уже определены основные площадки в гостеприимной Самарской области, сформирован проект архитектуры деловой программы. Активно идет пригласительная кампания, мы ожидаем представителей регионов России и зарубежных стран. Конечно, подготовлена обширная спортивная и культурная программа для участников. Призываю все заинтересованные ведомства и организации сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с подготовкой форума", - подчеркнул Чернышенко.

Помощник президента РФ Алексей Дюмин отметил, что форум "Россия - спортивная держава" за время проведения стал центральным событием, которое объединяет все спортивное сообщество, и эффективной площадкой для обсуждения стратегических задач по развитию спорта в России. "Это и развитие спортивной инфраструктуры, и популяризация здорового образа жизни, и решение кадрового вопроса, и повышение доступности занятий спортом для наших граждан. Форум - это также возможность общения с иностранными коллегами, обмена опытом и лучшими практиками, отстаивания интересов российского спорта на международной арене. Это место, где по-прежнему сохраняется дух олимпийского движения, где спорт служит объединению людей", - сказал Дюмин.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил международный масштаб форума. "Системная работа с МИДом позволила обеспечить участие иностранных делегаций на уровне министров, руководителей спортивных ведомств и национальных олимпийских комитетов. Участие подтвердили министры спорта 15 государств, среди которых представители спортивных ведомств Бахрейна, Египта, Малайзии, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других. В общей сложности уже зарегистрировались 27 иностранных делегаций, пригласительная кампания продолжается и по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко пригласительная кампания будет дополнительно усилена, кроме того, будет проведена анонсирующая кампания в зарубежных СМИ", - сказал Дегтярев.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. Мероприятие проводится с 2009 года. Его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс, Пермь и Уфа.