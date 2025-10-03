Гимнастка Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса

В июле FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него

Виктория Листунова © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса, который дает возможность участвовать в международных соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Ранее тренер Листуновой Ольга Петровичева сообщила ТАСС, что гимнастке отказали в предоставлении статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты

"Мы заново подали заявку на нейтральный статус, сейчас я нахожусь в стадии ожидания, - рассказала Листунова. - Но от всего есть какое-то неприятное чувство".

С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах Международной федерации гимнастики (FIG). 11 июля 2025 года FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

Листуновой 20 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, также в активе спортсменки есть победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.