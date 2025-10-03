Теннисистка Потапова не сыграет до конца сезона из-за травмы

1 октября спортсменка проиграла Линде Носковой в четвертом круге турнира в Пекине

ТАСС, 3 октября. Российская теннисистка Анастасия Потапова из-за травмы пропустит оставшиеся до конца 2025 года турниры. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

1 октября Потапова проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (2:6, 4:6) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

"К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из-за травмы. Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно. Мы приняли решение с командой взять немного больше времени в этом году, чтобы постараться залечить все травмы, чтобы следующий год был полноценным и удачным. Как показала практика, даже с плохим тренировочным процессом из-за травм я могу соревноваться на самом высшем уровне. Увидимся в 2026 году", - написала Потапова.

Потаповой 24 года, она занимает 59-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году.