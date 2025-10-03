ОКР надеется на расширение взаимодействий с Олимпийском комитетом КНДР

Делегация из КНДР в пятницу побывала в Олимпийском комитете России с деловым визитом

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) надеется на расширение взаимодействий с КНДР в спортивной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь ОКР Виктор Березов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу в Олимпийском комитете России с деловым визитом побывала делегация из КНДР.

"Мы очень рады приветствовать наших корейских коллег. Убежден, что ваш визит будет продуктивным, мы готовы помочь по любым возникающим вопросам. Министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярев в прошлом году посетил с официальным визитом Пхеньян, и я надеюсь, что взаимодействие между нашими странами будет расширяться. Отмечу, что в КНДР действует такая же модель управления, когда посты министра спорта и главы национального олимпийского комитета занимает один человек, Ким Иль Гук. Мы убеждены, что такой подход эффективен", - сказал Березов.