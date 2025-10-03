Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы

Боец отбывал наказание в Белгородской области, в сентябре он вышел из колонии по УДО

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский боец Иван Емельяненко проведет бой по полноконтактным единоборствам (WTKF) в ноябре против иранца Хассана Юсефи. Об этом ТАСС рассказали в команде Емельяненко.

"Иван в ноябре проведет бой против Юсефи", - сказал собеседник агентства.

В сентябре Емельяненко вышел из колонии по УДО. Он был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.